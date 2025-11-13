Turull lleva a la Gran Sala del TEDH la sentencia que descartaba que el TS vulnerase sus derechos

Archivo - (I-D) El exconseller de Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia de la Generalitat Raül Romeva (ERC), el exconseller de la Presidencia y ex portavoz de la Generalitat Jordi Turull (JxCat), el presidente de Òmnium Cultural, - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Junts, Jordi Turull, llevará a la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) la sentencia que dictó hace una semana y descartaba que el Tribunal Supremo (TS) vulnerara sus derechos por ordenar su ingreso en prisión provisional tras el 1-O e impedirles participar en las elecciones catalanas de diciembre de 2017, ha podido saber Europa Press.

Según ha avanzado 'El Món', se trata de elevar la sentencia del TEDH que desestimó las demandas de Turull, del expresidente de la ANC y exsecretario de Junts, Jordi Sànchez, y del líder de ERC, Oriol Junqueras, contra la decisión del magistrado del Supremo, Pablo Llarena, de ordenar su ingreso preventivo en prisión.

Los magistrados de Estrasburgo afirmaron por unanimidad que la decisión del Supremo, amparada por el Tribunal Constitucional, "estaba plenamente justificada", que no había otra medida menos gravosa y que, por tanto, la justicia española no vulneró varios artículos de la Convención Europea de Derechos Humanos.

SÀNCHEZ Y JUNQUERAS

Además, fuentes cercanas al exsecretario general de Junts han explicado a Europa Press que aún no ha decidido si elevar esta cuestión a la Gran Sala del TEDH y que tiene aún 3 meses para decidirlo.

Por su parte, fuentes próximas al dirigente republicano también han señalado que aún no han tomado una decisión al respecto, pero han enfriado la posibilidad de hacerlo ya que están ponderando los recursos económicos y humanos que deberían destinar y los eventuales resultados que les podría dar.