El secretario general de Junts, Jordi Turull - EUROPA PRESS

No espera "nada bueno" para Catalunya del debate Sánchez-Feijóo

GRANOLLERS (BARCELONA), 19 (EUROPA PRESS)

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha suscrito este jueves de la primera a la última palabra de la entrevista al expresidente de la Generalitat y líder del partido, Carles Puigdemont, y ha defendido explicarse ante el público de toda España también en medios que puedan parecer más "hostiles".

En declaraciones en Granollers (Barcelona) durante la campaña electoral y tras publicarse la entrevista en el diario 'El Mundo', Turull ha valorado como muy bueno que Puigdemont se dirija a un público que desearía que Junts "desapareciera del debate político".

Ha calificado la entrevista de doble victoria del expresidente: por haber "derrotado al Estado español" y por lograr que periodistas que, según él, pueden haber intentado destrozarle acudan ahora a Waterloo (Bélgica) para entrevistarle.

"IDENTIFICADO" CON EL BALANCE

Además se siente "absolutamente y plenamente identificado" con el balance de Puigdemont sobre las negociaciones de investidura y la relación con el PSOE (en cuyas reuniones en Suiza participaron tanto él como la dirigente y candidata al 29N Miriam Nogueras), así como con su opinión sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Preguntado sobre si la entrevista da munición contra Sánchez al candidato del PP a la Presidencia, Alberto Núñez Feijóo, Turull ha respondido que Puigdemont no dice cosas muy distintas a las que ya ha expresado el partido, y ha recordado que los socialistas terminaron la legislatura culpando a Junts de su final.

Respecto a las críticas de otros candidatos por la irrupción de Puigdemont en la campaña tras haber dicho que no volverá aún, ha dicho que el expresidente distingue perfectamente entre su papel como líder de Junts y su respeto por la dignidad de la institución de la Presidencia de la Generalitat (motivo por el cual dijo que no regresaba), aunque ha advertido de que nadie puede pretender que esté callado y le otorgue una "invisibilidad superior".

DEBATE ENTRE SÁNCHEZ Y FEIJÓO

Preguntado por el debate cara a cara de este jueves entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que no espera "nada bueno para Catalunya" porque considera que ambos candidatos tienen miedo de abordar las cuestiones que afectan a los catalanes.

Según Turull, respecto a Catalunya ambos dirigentes solo pueden hablar de promesas incumplidas, servicios que funcionan mal y el caos de Rodalies, por lo que ha vaticinado que los ciudadanos verán una "batucada artificiosa" que no beneficia al territorio.

"NUESTRO BLOQUE SE LLAMA CATALUNYA"

Durante su intervención inicial, Turull ha reivindicado la campaña a pie de calle de su formación para defender a autónomos, agricultores y asalariados (reclamando un salario mínimo interprofesional acorde al coste de la vida en Catalunya), así como la lengua catalana, frente a las políticas "erráticas" de la izquierda.

Por eso, ha rechazado participar en la dinámica de bloques entre PSOE y PP: "Nuestro bloque se llama Catalunya, nuestro bloque no es ni Pedro Sánchez ni Núñez Feijóo", ha sentenciado, defendiendo que el voto independentista es el más útil para frenar a la derecha y a la extrema derecha y lograr que Catalunya condicione las decisiones del Estado.