La UAO CEU acoge el Congreso 'Fe, Arte y Mito' con Tolkien, Lewis y Chesterton como protagonistas

Es la primera vez que se celebra fuera de Argentina

BARCELONA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universitat CEU Abat Oliba (UAO CEU) de Barcelona ha acogido este lunes el IV Congreso Internacional 'Fe, Arte y Mito', que ha convocado a expertos y entusiastas del mundo hispano entorno a las figuras de J.R.R. Tolkien, C.S. Lewis y G.K. Chesterton.

El evento, que se ha celebrado por primera vez fuera de Argentina, ha contado con las ponencias de Pedro Haddad, Ignacio Saavedra, Francisco Javier Bronchalo, Abel de Jesús, María Redondo, Cintia Carreira, José María Forment, Carla Restoy, Blanca Guasch, José Ramón Ayllón, Enrique García-Máiquez y Aurora Pimentel, informan los organizadores en un comunicado de este lunes.

Impulsado por la Asociación Fe, Arte y Mito (FAM), ha contado con la colaboración de la Universitat CEU Abat Oliba, la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP), el Instituto CEU de Hymanidades Ángel Ayala y La Machi - Comunicación para Buenas Causas.

El presidente de la Asociación FAM y organizador del congreso, Juan Tomás Widow, ha apuntado que Tolkien, Lewis y Chesterton tienen "el poder de llegar al corazón humano de distintas formas a través de la literatura".

"BALUARTES DE LA VERDAD"

Sobre Tolkien, Ignacio Saavedra ha apuntado que "las cosas verdaderamente bellas son baluartes de la de verdad en el relativismo moderno", y que en su obra la belleza no es mero ornamento sino, en sus palabras, una vía para alcanzar la verdad y el bien.

La directora del Departamento de Eduación y Humanidades de la UAO CEU ha afirmado que en las Crónicas de Narnia se puede ver "claramente" la vocación de C.S. Lewis de transmitir lo que se ha aprendido.

"Como personas sin tener necesidad de ser apologéticas, sin tener necesidad de publicar lo que han visto y lo que han aprendido sobre Dios, está clarísimamente plasmado en las Crónicas", ha apuntado.

José Raymón Ayllón ha defendido que la defensa de G.K. Chesterton de la ortodoxia católica desafió las ideas dominante de su tiempo "con humor, profundidad y una constante invitación a contemplar la verdad".

"Uno piensa que las emociones tiene que encontrarlas viajando, yendo al país de las maravillas, y no nos damos cuenta de que el país de las maravillas lo tenemos aquí. Solo con abrir los ojos podemos ver el misterio de la vida. Chesterton habla de ello como un milagro", ha asegurado.