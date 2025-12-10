La UB aprueba un presupuesto de 549 millones para 2026, un 3,8% más

Archivo - Edifici Històric UB - UB - Archivo

BARCELONA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejo de gobierno de la Universitat de Barcelona (UB) ha aprobado este miércoles un presupuesto de 549,8 millones de euros, un 3,8% más que al año pasado, informa en un comunicado.

La UB ha afirmado que las cuentas vuelven a estar marcadas por "un contexto de inestabilidad por la falta de presupuestos públicos", y el consejo social los deberá aprobar el 18 de diciembre.

La gerente de la UB, Glòria Mataló, ha afirmado que, teniendo en cuenta el contexto actual, el presupuesto para 2026 se ha elaborado "con el objetivo general de garantizar el equilibrio presupuestario y la sostenibilidad financiera, con criterios de máxima contención en el gasto y de prudencia en su ejecución".

El rector, Joan Guàrdia, ha alertado de que, si no se cumplen los compromisos de financiación establecidos en la Ley orgánica del sistema universitario (LOSU) y en el Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement y se modifica el modelo de financiación del sistema, la UB afrontará "una situación económica muy compleja".

Ha dicho que la ausencia de presupuestos públicos tanto en Catalunya como en el Estado es un lastre para las "necesarias transformaciones" de la universidad.

El consejo de gobierno también ha aprobado el cuarto Plan de Igualdad de la institución, y la vicerectora de Igualdad, Inclusión y Género, Montserrat Puig, ha destacado que permite que los conceptos de igualdad subjetivo e interseccionalidad ganen peso con el objetivo de que "todas las personas, independientemente de su género, tengan acceso equitativo a oportunidades, recursos y derechos".