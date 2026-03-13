La UB diseña un fármaco que revierte el deterioro cognitivo del Alzheimer en modelos animales

El equipo de la UB a cargo del estudio. - UB

BARCELONA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de la Universitat de Barcelona (UB) ha diseñado y validado, en modelos animales, un fármaco capaz de revertir el deterioro cognitivo causado por la enfermedad de Alzheimer, el compuesto FLAV-27.

Los resultados de la investigación, publicados en la revista 'Molecular Therapy', abren la puerta a una estrategia terapéutica basada en la epigenética para combatir esta demencia, informa la UB en un comunicado de este viernes.

A diferencia de los fármacos actuales, que principalmente acumulan las placas de beta-amiloide que se acumulan en el cerebro, el nuevo fármaco experimental "reprograma" el epigenoma neuronal, corrigiendo las alteraciones en la expresión génica que contribuyen a la progresión del Alzheimer.

Los medicamentos aprobados actualmente para tratarlo, como lecanemab y donanemab, "solo" ralentizan el deterioro cognitivo entre un 27% y un 35%, tienen varios efectos secundarios y solamente abordan la parte de la patología causada por la acumulación de beta-amiloide.

Por su parte, FLAV-27 actúa sobre la enzima G9a, "esencial" en la regulación epigenética del cerebro porque contribuye a silenciar genes fundamentales para el desarrollo neuronal, la plasticidad de las sinapsis y la consolidación de la memoria.

El nuevo fármaco inhibe 69a, frenando al desregulación epigenética que caracteriza el Alzheimer y permite que las neuronas recuperen su funcionamiento normal.

RECUPERACIÓN COGNITIVA FUNCIONAL EN ANIMALES

El estudio ha mostrado que inhibir 69a con FLAV-26 no solo reduce los marcadores patológicos clásicos --beta-amiloide, pero también la proteína tau fosforilada--, sino que también restaura la función cognitiva, el comportamento social y la estructura de las sinapsis de las neuronas en varios modelos animales.

Según los autores, los resultados confirman que la desregulación epigenética --los mecanismos químicos que determinan qué genes se activarán o no sin alterar la secuencia de ADN-- no es solo un efecto secundario del Alzheimer, sino un mecanismo "activo y controlable" que asocia los principales rasgos patológicos de la enfermedad a través de un eje epigenético común.

NUEVO BIOMARCADOR

Además, el equipo ha identificado un biomarcador (H3K9me2) que se puede medir tanto en el cerebro como en sangre, y que se correlaciona directamente con la acumulación de la proteína tua, la neuroinflamación y el grado de deterioro cognitivo.

Cuando se administra el FLAV-27 a los modelos animales, los indicadores vuelven a niveles normales, en paralelo a la recuperación cognitiva.

El fármaco se encuentra en fase preclínica avanzada, y los pasos siguientes incluyen estudios de toxicología reguladores en al menos dos especies animales, la obtención de la forma farmacéutica y la preparación del dossier regulador para solicitar la autorización de los ensayos clínicos a las agencias correspondientes, un proceso "que durará años".