La UB investirá doctores Honoris causa a J.A.Bayona, Núria Espert, Lita Cabellut y Jaume Plensa

BARCELONA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Universitat de Barcelona (UB) ha aprobado este miércoles investir doctores Honoris causa al cineasta Juan Antonio Bayona, a la pintora Lita Cabellut, a la actriz Núria Espert y al escultor Jaume Plensa.

Con estos nombramientos, la UB quiere reforzar su vínculo con el ámbito artístico y la proyección social al otorgar "su máximo reconocimiento a referentes que son ejemplos de superación, éxito y representantes de prestigio de Catalunya en el mundo", ha informado la universidad en un comunicado.

Durante la reunión ordinaria del Consejo de Gobierno de la UB, el rector, Joan Guàrdia, ha anunciado que la universidad ofrecerá a partir del próximo curso un catálogo de asignaturas optativas relacionadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), de manera que será "la primera universidad de Barcelona" con contenidos en sus planes docentes para adquirir estas competencias.

El Consejo de Gobierno de la UB ha decidido modificar el Código ético de la UB para incorporar como mala praxis profesional las relaciones sexoafectivas entre el personal docente e investigador (PDI) y el alumnado para "velar por la integridad de la interacción profesorado-alumnado".

También se ha validado el plan de choque del personal técnico, de gestión y de administración y servicios (PTGAS) de la UB para crear, en una primera etapa, 29 plazas con el objetivo de cumplir con las previsiones de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU).

Se ha ratificado que, "para no perjudicar a los estudiantes", la UB asumirá la gestión y gasto asociados a la inclusión de los estudiantes en el sistema de la Seguridad Social en el caso de las prácticas curriculares no remuneradas de grados y másteres oficiales y de las extracurriculares no remuneradas.