La UB prevé crear un centro dedicado a la neurociencia en el campus de Mundet (Barcelona)

Está pendiente de entre 8 y 10 millones de euros de fondos Feder

BARCELONA, 30 Sep.

La Universitat de Barcelona (UB) prevé crear un centro de apoyo y servicios a la investigación en neurociencia ubicado en su campus en el barrio de Mundet de Barcelona, con el nombre de Brain Center for Applied Neurosciences (Bcan).

Así lo ha explicado en un acto con periodistas de este martes el rector de la UB, Joan Guàrdia, que ha dicho también que el proyecto está pendiente de la aprobación de los fondos Feder, con una cantidad que el rector estima entre 8 y 10 millones de euros.

Se ubicaría en el viejo teatro Llars Mundet y contaría con la colaboración de instituciones --como la Diputación de Barcelona y la Generalitat-- y de otros centros de investigación, entre los cuales la Fundación Pasqual Maragall.

No ha dado una fecha concreta para el posible proyecto, pero ha apuntado que deberían ser "ágiles" ya que, en investigación, en pocos meses pueden pasar muchas cosas.

CAMPUS CLÍNIC

El rector ha explicado que la intención de la UB es ampliar la Facultad de Matemáticas e Informática trasladándola a la Diagonal, donde se halla el Parc Científic de la UB y donde se ubicará el nuevo Clínic, de forma que alrededor del 70% de la universidad se concentrará en Zona Universitària.

Ha alabado el "triángulo virtuoso al servicio del país" que supondrán el nuevo Clínic, el Hospital Sant Joan de Déu de Esplugues de Llobregat (Barcelona) y el Hospital de Bellvitge de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), que ha asegurado que será el polo de biomedicina más importante que tendrá el sur de Europa, de largo, textualmente.

PROFESORES ASOCIADOS

La UB prevé haber estabilizado los 2.800 profesores asociados tras el plan de choque de hace 3 años, de los cuales quedan unos 400 pendientes; esto también permitirá reducir la media de edad de los docentes de la universidad, que se situará en 50 años de aquí a dos años, según calculan.

Sobre los casos de presuntos abusos en el seno de la institución, el rector ha asegurado que han permitido confirmar que el protocolo actualizado hace 3 años, que se aplica sin excepciones y de forma "impecable", funciona perfectamente, en sus palabras.

PRESUPUESTOS Y LEYES

Guàrdia ha asegurado que los presupuestos prorrogados afectan a la universidad, ya que implican que se tienen que negociar cada partida de crecimiento: "No estoy diciendo que el Govern no tenga voluntad, pero las reglas del juego sin presupuesto son pesadas".

Asimismo, ha defendido que la Ley de la Ciencia es un "buen vehículo" que cuenta con los apoyos necesarios --políticos, universidades, instituciones-- pero para el cual hace falta, en sus palabras, combustible.

Ha pedido actualizar la Ley de universidades catalana para adaptarse a las "especificidades" del territorio en programas de captación de talento, investigación y la Institución Catalana de Investigación y Estudios Avanzados (Icrea), entre otros.

575 ANIVERSARIO

La UB celebra su 575 aniversario este curso: la inauguración oficial fue el 3 de septiembre, pero celebrará un evento especial el 7 de octubre coincidiendo con la inauguración del curso del sistema universitario.

Las actividades programadas para todo el año incluyen un rediseño de la imagen gráfica, exposiciones, ciclos, concursos literarios, actuaciones de 'castells', la creación de un 'escape room' y varias rutas históricas y literarias, entre otros.

Asimismo, la Universidad ya anunció la creación de la facultad 'número 18', destinada a la reconstrucción del ámbito universitario de las ciudades de Gaza, en concordancia con la iniciativa 'Distrito 11' del Ayuntamiento de Barcelona.