La UCE acoge un debate sobre lengua y periodismo en los "Països catalans"

La 57 edición de la Universitat Catalana d'Estiu (UCE) ha acogido, en el marco del Congrés de Cultura Catalana (CCC), el debate 'Narrar el país: periodisme i comunicació als Països Catalans' - UCE PRADA / JOSEP MARIA MONTANER

GIRONA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La 57 edición de la Universitat Catalana d'Estiu (UCE), que se celebra en Prada (Francia), ha acogido este lunes el debate sobre lengua y periodismo 'Narrar el país: periodisme i comunicació als Països Catalans' en el marco del Congrés de Cultura Catalana (CCC), con representantes del sector, informa la organización en un comunicado.

El diálogo sobre "como se construye el relato colectivo desde los medios y la comunicación en los Països Catalans" ha reunido al director del diario De Balears, Tomeu Martí; al escritor y director de La Veu dels Llibres, Víctor Labrado, y a la comunicadora y periodista de El Temps (Catalunya), Laura Tapiolas.

Labrado ha defendido que la lengua es una decisión e implica un punto de vista, y ha dicho que no se puede olvidar que el espacio comunicativo actual "es el que diseñó el PSOE en los años 80".

Por su lado, Tapiolas ha afirmado que la lengua es el elemento vertebrador del país: "Escoger una u otra ya es un elemento clave para explicarlo".

"Narrar el país quiere decir explicar qué somos; y somos un país ocupado militarmente, policialmente y mediáticamente", ha añadido Martí.