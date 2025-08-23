Ucranianos en Barcelona conmemoran el Día Nacional de la Bandera para "visibilizar la lucha"

BARCELONA 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Ucraïnesa de Barcelona ha conmemorado este sábado el Día Nacional de la Bandera de Ucrania con una marcha de vehículos por la ciudad y un acto institucional en Arc de Triomf, donde se ha desplegado una bandera de 100 metros, para "visibilizar la lucha del pueblo ucraniano por la libertad y la dignidad", informa en un comunicado la organización.

Unos 35 vehículos y unas 60 personas han participado en la marcha y despliegue de la bandera, según la Guàrdia Urbana de Barcelona (GUB).

Este domingo por la tarde la comunidad celebrará en la plaza de Josep Puig i Cadafalch de Barcelona el 34 aniversario de la Independencia de Ucrania con actividades culturales como actuaciones musicales de artistas y agrupaciones ucranianas residentes en Catalunya, muestra de artesanía y gastronomía tradicional con catas y talleres para niños.

Estos actos buscan dar visibilidad a la comunidad ucraniana, reforzar los lazos de cohesión social y rendir homenaje a los símbolos nacionales "en un momento histórico marcado por la lucha por la libertad y la integridad territorial".

"En el contexto actual de guerra que sigue asolando el país, estos actos representan mucho más que conmemoraciones: son una expresión de unidad, memoria colectiva y compromiso con los valores de libertad y soberanía", añade la organización.