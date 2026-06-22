La UdG acogerá un congreso sobre migraciones con más de 1.350 participantes de 75 países

La UdG acoge el congreso - GENERALITAT

GIRONA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universitat de Girona (UdG) será la sede de la 23 Conferencia Anual de la International Migration Research Network (Imiscoe) del 29 de junio al 2 de julio de 2026, para analizar la movilidad humana, la integración y la cohesión social.

Organizado junto al Grupo de Investigación sobre Movimientos Migratorios de la UdG, se desarrollará en el Campus Barri Vell y reunirá a expertos, activistas y responsables públicos de 75 países, informa un comunicado de la universidad.

El programa de la conferencia se articula bajo el lema 'Fortalecer los estudios migratorios a través del compromiso comunitario' e incluye 637 comunicaciones, 95 paneles y 33 talleres distribuidos en cerca de 292 sesiones.

La cita contará con las ponencias de especialistas como la investigadora Blanca Garcés-Mascareñas, el antropólogo Shahram Khosravi, el economista Martin Ruhs y el fundador de la organización Open Arms, Òscar Camps, entre otros.

El vicerrector de Internacionalización de la UdG, Josep Vila Subirós, ha afirmado que "en un momento en que la migración es a menudo objeto de simplificaciones, polarización y discursos de criminalización y xenofobia, las universidades tenemos la responsabilidad de aportar conocimiento riguroso y generar espacios de diálogo".

El investigador Òscar Prieto-Flores ha defendido analizar la migración con datos y junto con las comunidades: "Es necesario entender los mecanismos que hay detrás de las narrativas del odio y el miedo al otro, y aportar conocimiento fundamentado que nos permita construir conjuntamente la Catalunya del presente pensando en el futuro".

EL CONTENIDO DEL CONGRESO

Uno de los ejes del congreso serán las investigaciones sobre el impacto de las políticas migratorias en la vida de las personas y en el conjunto de la sociedad.

Los estudios concluyen que la regularización no provoca el "efecto llamada" y calculan que estas medidas pueden llegar a aportar más de 4.000 euros anuales en cotizaciones a la Seguridad Social por cada persona regularizada.

El congreso también analizará la reciente entrada en vigor del Pacto Europeo de Migración y Asilo (Pema), una reforma que prioriza la externalización de la gestión de las fronteras hacia terceros países.