La UdL y Endesa impulsan un proyecto para entender cómo funcionan los ríos de montaña

Punto de monitoraje en el río Noguera Pallaresa - ENDESA

LLEIDA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universitat de Lleida (UdL) y Endesa están realizando un proyecto en el tramo alto del río Noguera Pallaresa, dentro del Parque Natural del Alt Pirineu, para entender cómo funcionan los ríos de montaña, informa Endesa en un comunicado este martes.

Se trata de una "infraestructura científica estable y poco habitual en el Pirineo" y el proyecto se extiende durante más de 20 kilómetros entre Borén y Llavorsí (Lleida).

Se trata de una zona con gran diversidad de tramos fluviales, afluentes e infraestructuras hidráulicas, que permite analizar el río en condiciones "muy diferentes dentro de un mismo sistema".

En concreto, se ha desplegado una red de 20 puntos de control permanentes que registran el nivel, el caudal y la temperatura del agua cada 15 minutos.

Los responsables del estudio han destacado la posibilidad de disponer de series largas de datos, que permiten identificar patrones de funcionamiento, detectar cambios progresivos y mejorar los modelos que se usan para prever el impacto del cambio climático y de los usos humanos.