La UE selecciona un proyecto catalán para adaptar los bosques mediterráneos al cambio climático

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, en una visita a Guixers - GOVERN

LLEIDA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, ha anunciado este viernes que la Unión Europea (UE) ha seleccionado un proyecto para consolidar el Sistema de Crèdits Climàtics de Catalunya y potenciar la adaptación al cambio climático en los bosques mediterráneos, con un presupuesto de 2,2 millones de euros, informa el Govern en un comunicado.

Paneque ha indicado que este proyecto, bajo el nombre CLIMARK4SOCIETY, puede posibilitar incorporar en los créditos climáticos los elementos sociales, para así dignificar los trabajos forestales, que "son una parte esencial de la gestión de nuestros bosques", ha afirmado la consellera en Guixers (Lleida) en una jornada técnica sobre el Sistema de Crèdits Climàtics Forestals de Catalunya.

"Hay que movilizar recursos, tanto financiación público como privado, para proyectos que permitan avanzar en el cuidado, tanto escrupuloso como innovador, en bosques", ha afirmado la consellera.

En cuanto a los créditos climáticos, unidades generadas mediante prácticas que mejoran la resiliencia ecológica y social de estos espacios y que integran objetivos como la biodiversidad o la provisión de agua, Paneque ha subrayado que son un ejemplo de cómo se puede abordar la complejidad de gestionar el territorio.

Actualmente en Catalunya se están realizando Proyectos Forestales de Migración y Adaptación al Cambio Climático (Promacc) en seis fincas y estas actuaciones han generado un impacto del 24% de mejora de la capacidad de acoger biodiversidad, más de 870.000 metros cúbicos en la provisión de agua y más de 19.000 toneladas de CO2 fijadas y evitadas.