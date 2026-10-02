UGT de Catalunya afirma que la regularización de migrantes ha hecho emerger la economía sumergida

Archivo - Fachada de la sede de UGT Catalunya, a 29 de abril de 2026, en Barcelona, Cataluña (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

UGT de Catalunya ha afirmado que el proceso de regularización de migrantes ha hecho emerger más de 80.000 personas que estaban trabajando en la economía sumergida y ha explicado que durante años "decenas de miles de personas trabajadoras han estado en situación de explotación".

En un comunicado este viernes tras la publicación de los datos del paro de septiembre por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, la patronal también ha alertado del incremento de los desempleados entre las personas extranjeras, con 6.281 personas más que el mes anterior y 15.891 más respecto al mismo mes de hace un año.

Ha añadido que el propio proceso de regularización debe comportar paralelamente el impulso de políticas públicas que permitan abordarla, por lo que ha pedido más personal cualificado en los servicios públicos de ocupación, políticas "activas" de ocupación adaptadas a las personas más vulnerables o impulsar un modelo productivo de alto valor añadido.

UGT de Catalunya ha pedido al Departamento de Salud de la Generalitat que "deje de perseguir a las personas enfermas y no compre el relato engañoso de la patronal", y ha abogado por poner el foco en las personas trabajadoras que necesitan una baja y priorizar la salud, la prevención y la mejora del sistema sanitario.

Finalmente, también ha destacado el incremento del 26,8% de la mortalidad laboral en el acumulado anual, con 85 personas que han perdido la vida entre enero y agosto de 2026.