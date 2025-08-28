UGT de Catalunya alerta de la crisis de la vivienda pese al repunte de préstamos hipotecarios

Archivo - Fachada de una vivienda - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

UGT de Catalunya ha alertado de que la vivienda "continúa siendo inasumible para la mayoría" pese a que el número de hipotecas catalanas haya subido un 32,2% en junio respecto al mismo mes del año anterior, encadenando así doce meses de crecimiento.

En un comunicado, el sindicato ha asegurado que los datos publicados este miércoles por Instituto Nacional de Estadística (INE), y que marcan un repunte de hipotecas, no reflejan "la realidad que viven muchas personas".

Según el sindicato, "la dificultad para acceder a una vivienda es uno de los principales problemas sociales y afecta a colectivos muy diversos".

Por esto, ha subrayado la necesidad de un cambio estructural en las políticas de vivienda, "con una intervención pública más fuerte y con visión a largo plazo".

También ha lamentado que "la vivienda ha dejado de ser un derecho básico para convertirse en un bien de inversión, expulsando cada día a más personas del acceso a una vivienda digna y estable".