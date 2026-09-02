UGT de Catalunya alerta del descenso de afiliados autónomos en el comercio

Archivo - Un repartidor con una carretilla en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

UGT de Catalunya ha alertado de la caída de personas afiliadas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) en agosto en el sector del comercio, en un contexto en el que el número de afiliados autónomos en Catalunya ha aumentado en 691 personas respecto al mes anterior.

El sindicato ha valorado así en un comunicado los datos de afiliación de agosto en Catalunya publicados este miércoles por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, que muestran que las afiliaciones bajaron una media de 59.529 en agosto respecto al mes anterior (-1,48%), mientras que aumentaron en 116.437 personas, un 3,03% más, respecto al mismo mes de hace un año (+0,64%).

UGT de Catalunya han valorado positivamente el crecimiento de afiliaciones entre las personas autónomas, pero han instado a analizar las cifras por sectores: "El aumento global de afiliación al RETA no implica que todas las personas que trabajen por cuenta propia estén viviendo una situación mejor", ha dicho.

Dentro del comercio, en agosto el número de afiliados autónomos ha bajado en 34 personas, hasta los 104.082, mientras que también se han registrado descensos en educación (118), la industria manufacturera (26), la agricultura (15) y la hostelería (30).

En el sentido contrario, la construcción ha registrado un incremento de 132 personas autónomas afiliadas, las actividades profesionales, científicas y técnicas suman 149 más, las sanitarias y de servicios sociales aumentan en 26 afiliaciones y el transporte incorpora 107 nuevas afiliaciones.

"El aumento del número de personas afiliadas al RETA es una buena noticia, pero no se puede confundir el crecimiento de la afiliación con una situación de plena fortaleza del trabajo autónomo", ha analizado el sindicato.

Ha afirmado que reclamarán medidas para garantizar la viabilidad de los pequeños negocios, reforzar el comercio de proximidad y asegurar unas "condiciones dignas" para las personas autónomas.