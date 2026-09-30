UGT de Catalunya asegura que la mortalidad laboral creció un 27% hasta agosto

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Archivo - Fachada de la sede de UGT Catalunya - David Zorrakino - Europa Press - Archivo
Europa Press Catalunya
Publicado: miércoles, 30 septiembre 2026 13:59
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BARCELONA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

UGT de Catalunya ha asegurado que la mortalidad laboral creció un 27% en Catalunya entre enero y agosto respecto al mismo periodo del año anterior, en un comunicado este miércoles.

El sindicato ha lamentado que, en los 8 primeros meses del año, 85 personas han muerto mientras trabajaban o en el trayecto hacia o desde el trabajo, mientras que un año antes fueron 67.

Ha dicho que estas cifras son "inaceptables" y que los accidentes laborales son evitables.

Ha cifrado en 64.710 los accidentes laborales con baja entre enero y agosto, un 8,2% más que un año atrás, de los que la mayoría, 64.276 fueron leves y 373, graves.

Por ello, la organización ha reclamado que las patronales "no bloqueen" la aprobación de la nueva ley de prevención de riesgos laborales en el Congreso de los Diputados.

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