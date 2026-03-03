UGT de Catalunya lamenta que el paro "sigue cebándose con las mujeres"

Archivo - Una trabajadora de la limpieza riega una calle con una manguera - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

UGT de Catalunya ha lamentado que el paro "sigue cebándose con las mujeres", que representan el 58% del total de parados, en un comunicado este martes.

Ha reaccionado de este modo a los datos del paro publicados este martes, que muestran que el paro subió en 2.039 personas en febrero en Catalunya (+0,63%), tras subir un 0,61% el mes anterior, y el número total de desempleados se situó en los 327.253.

El sindicato ha lamentado que los datos de febrero "cronifican las principales tendencias" del mercado laboral catalán, y ha reclamado impulsar nuevas medidas que generen una ocupación digna y estable.