UGT de Catalunya muestra su preocupación por el aumento del paro

Archivo - Un operario trabaja en el Parc de la Ciutadella - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

UGT de Catalunya ha mostrado su preocupación por el aumento del paro en el tercer trimestre: "Muestra el agotamiento de un modelo económico que nos ha llevado a sueldos bajos y un crecimiento excesivo de precios".

Ha reaccionado de este modo en un comunicado a la publicación este martes de la Encuesta de Población Activa (EPA), que el paro subió en 18.900 personas en el tercer trimestre de 2026 en Catalunya respecto al trimestre anterior (+5,5%) y la tasa de paro se situó en el 8,30% (frente al 7,9% del trimestre anterior), mientras que los ocupados crecieron hasta 3,999 millones.

El sindicato ha alertado de que la economía catalana tiene "una clara tendencia a la desindustrialización y una mayor terciarización" del mercado laboral, sin que el sector de la construcción se recupere.