UGT Catalunya pide más inspecciones de trabajo para garantizar un impacto real de la regularización

Archivo - Colas para acogerse al nuevo proceso de regularización de migrantes en Barcelona en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

UGT Catalunya y la Asociación de Ayuda Mutua de Inmigrantes en Catalunya (AMIC) ha pedido que la regularización extraordinaria de migrantes aprobada por el Gobierno vaya acompañada de un refuerzo de las inspecciones de trabajo, orientación laboral y formaciones para garantizar un impacto "real" de la medida, informa el sindicato este miércoles en un comunicado.

Además, ambas entidades también han hecho un llamamiento al tejido empresarial y a las personas ocupadoras para "actuar con responsabilidad, sensibilización y compromiso", y facilitar oportunidades laborales reales.

"Esta regularización representa una oportunidad para avanzar en dignidad, seguridad jurídica y cohesión social, así como para reducir la desprotección, combatir la economía sumergida y limitar espacios de explotación laboral", valoran.