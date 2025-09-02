UGT de Catalunya reclama "medidas valientes" para impulsar el empleo de calidad

Archivo - Una trabajadora de la limpieza riega una calle con una manguera, a 10 de enero de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). El Ayuntamiento de Barcelona ha alertado de que la fase de emergencia por la sequía, en la que Catalunya puede entrar este - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

UGT de Catalunya ha reclamado "medidas valientes" para impulsar la ocupación de calidad y ha pedido, entre otras cosas, políticas activas de empleo adaptadas a los perfiles de las personas que se encuentran en situación de paro actualmente.

Ha reaccionado de este modo en un comunicado a los datos del paro en agosto, que subió en Catalunya en 7.942 personas en agosto (+2,49%) respecto a julio y el número total de desempleados se situó en los 327.365.

El sindicato ha insistido en que estas cifras deber ir acompañadas de la creación de ocupación "digna y estable", y ha destacado, también, la importancia de conseguir acuerdos para la reducción de la jornada laboral.