UGT Catalunya teme que la crisis en Irán repercuta en el empleo en los próximos meses

Archivo - Interior del Mercado de l'Estrella en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 5 May. (EUROPA PRESS) -

UGT Catalunya ha reclamado este martes medidas para evitar que, en los próximos meses, la crisis en Irán y las amenazas de nuevos aranceles del presidente de EEUU, Donald Trump, repercuta en el empleo, informa en un comunicado.

El sindicato ha valorado los datos del paro del mes de abril, que bajó en 8.949 personas en Catalunya (-2,77%), tras descender un 1,15% el mes anterior, y situando el número total de desempleados en 314.527.

UGT Catalunya avisa de que la crisis de Irán se verá reflejada en los próximos meses en el mercado de trabajo catalán y, por tanto, "son necesarias medidas de choque que rescaten al conjunto de las personas trabajadoras, especialmente cuando la temporada turística finalice".