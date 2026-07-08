UGT de Catalunya tilda de "desafortunadas" las palabras de Feijóo sobre las bajas laborales

La secretaria nacional de la UGT de Catalunya, Reyes Solaz. - EUROPA PRESS

BARCELONA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria nacional de la UGT de Catalunya, Reyes Solaz, ha calificado de "muy desafortunadas" las declaraciones de este martes del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en las que cuestionó que los trabajadores cobren lo mismo y tengan las mismas prestaciones cuando van a trabajar que cuando están de baja médica.

"Que una persona que puede tener un brazo o una pierna rota, que ha podido tener una caída o que se está recuperando, o que puede tener una enfermedad oncológica... Que encima de todo esto tenga que ser castigado con su salario y además lo diga como una advertencia, no lo vamos a tolerar", ha dicho Solaz en declaraciones en Barcelona este miércoles.

Ha recordado también que detrás de cada declaración de incapacidad o baja hay médicos facultativos, y ha afirmado que las palabras de Feijóo "dejan ver a quién va a representar" el presidente popular.