UGT defiende que se están cumpliendo los servicios mínimos en Rodalies en la huelga de este lunes

Archivo - Viajeros cogen un tren en la Estación de Sants, a 26 de enero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Kike Rincón - Europa Press

BARCELONA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El responsable de UGT en Renfe Catalunya, Francisco Cárdenas, ha defendido que se están cumpliendo los servicios mínimos en Rodalies en la huelga de maquinista de este lunes y que se alarga este miércoles.

Ha apuntado que hay "trenes suprimidos" de los que desconoce los motivos y que se está cumpliendo con la primera franja de los servicios mínimos del 66%, que va de las 6 a 9.30 horas --la segunda es de 17 a 20.30--, mientras que en las horas valle la garantía del servicio es del 33%, ha dicho en una entrevista en TV3 recogida por Europa Press.

Ha expresado que los maquinistas exigen al Ministerio de Transportes una "garantía" de invertir en seguridad en las vías y lamentado que las partidas presupuestarias destinadas a infraestructuras viarias en Catalunya no se han ejecutado.

"No se pueden mantener las Cercanías, las Rodalies de Catalunya como las tenemos. Es un auténtico desastre", ha dicho.

Preguntado por si confía en llegar a un acuerdo con el ministerio para desconvocar la huelga, ha afirmado que es "fundamental" desencallar la situación y que espera que sigan las negociaciones.