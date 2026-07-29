UGT pide aclarar las "contradicciones" sobre la incidencia que afecta a las Pisa en Catalunya

Archivo - Fachada de la Conselleria de Educación - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

UGT de Catalunya ha pedido este miércoles aclarar las "contradicciones" sobre el conocimiento que tenían las administraciones educativas de la incidencia detectada en la aplicación de las pruebas Pisa en Catalunya.

"La ciudadanía, la comunidad educativa y los profesionales de la educación tienen derecho a conocer cuáles han sido las incidencias detectadas, cuándo se comunicaron y qué decisiones se adoptaron en cada momento", ha dicho el sindicato en un comunicado.

Ha afirmado que las informaciones aparecidas estos últimos días evidencian "contradicciones" sobre el conocimiento que tenía la administración educativa de la incidencia detectada, ya que técnicos del Ministerio de Educación advirtió a los de la Generalitat en abril de 2025 que el porcentaje de alumno exento era muy superior al recomendado por la OCDE.

UGT ha asegurado que, más allá de las responsabilidades que es necesario determinar, el episodio "debe servir para abrir una reflexión de fondo sobre los mecanismos de evaluación del sistema educativo".

Ha considerado necesario fortalecer los procesos de evaluación educativa y dotarlos de una mayor regularidad, y ha defendido un sistema educativo público que sea evaluado con criterios objetivos y que disponga de las herramientas necesarias para avanzar hacia una educación más equitativa y de más calidad.