UGT Presons critica la entrada "constante" de drogas y móviles en las cárceles mediante drones

BARCELONA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

UGT Presons ha criticado este lunes la entrada a drogas y móviles en las cárceles catalanas mediante drones, que califica de "ataque constante a la seguridad penitenciaria", después de detectarse la presencia de una aeronave de estas características este sábado sobrevolando el centro Brians 2 en Sant Esteve de Sesrovires (Barcelona).

"No estamos hablando de un incidente aislado, sino de un 'modus operandi' creciente que puede tener consecuencias catastróficas dentro de los centros. Lo que hoy son paquetes de droga o terminales móviles, mañana pueden ser objetos potencialmente mucho más peligrosos y devastadores", afirma el sindicato en un comunicado.

UGT asegura ser consciente de que la Generalitat trabaja "intensamente" en la aplicación de las medidas de seguridad que figuran en el Acuerdo Penitenciario 2024-2027, pero insta a acelerar lo máximo posible la implementación de los detectores e inhibidores necesarios para frenar el aumento de incursiones en los recintos mediante esta tecnología, en sus palabras.

PROTEGER A LOS FUNCIONARIOS

Por ello, el sindicato reclama al nuevo director general de Asuntos Penitenciarios de la Generalitat, Domingo Estepa, que "demuestre que está a la altura para proteger a los funcionarios de cárceles" y ponga fin a esta práctica.

Fuentes de la Conselleria de Justicia de la Generalitat han explicado a Europa Press que, sobre las 00.43 de la madrugada del sábado, se detectó un dron que sobrevolaba el recinto de Brians 2 y, horas más tarde, a primera hora del sábado, se encontró y requisó un paquete en el que había dispositivos móviles.

"En Brians 2 está ya en funcionamiento un programa piloto para la detección de drones. Sin embargo, por razones de seguridad, no se puede precisar cuál ha sido su intervención en este caso", han añadido.