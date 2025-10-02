UGT tilda de "grandes olvidados" a los jóvenes catalanes tras crecer el paro juvenil (+8,8%)

Archivo - Un joven se apoya junto a cajas con compras, en una imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

UGT de Catalunya ha calificado de "grandes olvidados" a los jóvenes en Catalunya, donde el paro juvenil creció en 1.850 personas menores de 25 años (+8,8%) en septiembre respecto a agosto, mientras que el conjunto de parados bajó en 5.293 personas en septiembre (-1,62%), informa en un comunicado este jueves.

Lo ha afirmado tras conocerse los datos del el Ministerio de Trabajo y Economía Social sobre el paro del mes de septiembre, que revelan que el número total de desempleados en Catalunya se situó en los 322.072.

En respuesta, el sindicato ha instado a "mejorar los recursos del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) y del SEPE, impulsar un sector turístico sin precariedad y que garantice los derechos laborales e incrementar el presupuesto del Pacte Nacional per la Indústria 2026-2030 hasta los 1.000 millones anuales", entre otras medidas.