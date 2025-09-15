UGT valora "positivamente" la voluntad de Bruselas de regular los alquileres de temporada

Archivo - Una inquilina cierra la persiana de su piso en Barcelona, en una imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

UGT de Catalunya ha valorado "positivamente" el reciente anuncio del comisario europeo de vivienda, Dan Jorgensen, de presentar a finales de año el primer Plan Europeo de Vivienda Asequible, que incluiría la regulación de los alquileres de temporada, informa en un comunicado este lunes.

El sindicato considera que se trata de una noticia positiva para "las miles de personas que son estafadas cada mes por los grandes tenedores que utilizan en fraude de ley esta modalidad de alquiler" y, en paralelo, exige su regulación en el ámbito estatal para frenar también el alquiler de habitaciones.

Ha criticado que, si todavía no se ha podido incorporar en el marco normativo español, es "principalmente por intereses partidistas en el Congreso de los Diputados".

Sobre la decisión de la Comisión Europea, UGT de Catalunya ha destacado que servirá para "fortalecer los mecanismos de control de precios de alquiler implementados en Catalunya gracias a la Ley de Vivienda".

Asimismo, ha puesto en valor que la misión oficial de eurodiputados del Parlamento Europeo celebrada en Barcelona en mayo para abordar la crisis de la vivienda recoge algunas de las aportaciones del sindicato, que ahora "pueden incidir en un cambio en la legislación europea a favor de más regulación".