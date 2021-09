UGT ve "ignorancia o incompetencia" en la gestión de la demanda de FP en Catalunya

BARCELONA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT Educació ha asegurado este jueves que ve "un problema de ignorancia o incompetencia" en la gestión por parte de la Conselleria de Educación de la Generalitat de la alta demanda de Formación Profesional (FP) experimentada este verano.

En una rueda de prensa telemática, el responsable de FP de la organización, Jesús Martín, ha tildado de "vergüenza total" la oferta de plazas extraordinaria que ha planteado el departamento para hacer frente a esta situación, que pasa por un aumento de ratios, algo incomprensible --en sus palabras-- en un contexto de pandemia.

Además, han criticado que se abran plazas ilimitadas de formación a distancia en el Institut Obert de Catalunya (IOC) para absorber la demanda: la secretaria de Educación de la UGT, Cristina Martín, ha apuntado que el IOC es un recurso que se debe aprovechar para personas adultas o que vivan en zonas mal comunicadas, y que entra en contradicción con la apuesta por la educación presencial del Govern.

Martín ha augurado que aumentará el abandono escolar porque muchos alumnos se tendrán que matricular en los estudios que no deseaban en primer lugar, o no se apuntarán directamente, ya que "no hay relación entre la oferta y la demanda" en la previsión de la Conselleria, en su opinión.

Por otro lado, en un balance del inicio de curso, Martín ha criticado que el departamento prevea clases mixtas --telemáticas y presenciales-- dado el levantamiento de los confinamientos para los alumnos vacunados si hay un positivo: "Nos parece, si no imposible, bastante difícil de hacer" porque las aulas no están preparadas y hay brecha digital.

Además ha reclamado una bajada de ratios generalizada en pública y concertada (ya que el descenso demográfico se debe "aprovechar", ha dicho) y más recursos para la escuela inclusiva, entre otras medidas económicas y de condiciones laborales.