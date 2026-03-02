UIC Barcelona presenta 3 startups de antiguos alumnos y un proyecto de estudiantes en el MWC

Archivo - Edificio de UIC Barcelona en Sant Cugat del Vallès (Barcelona) - UIC BARCELONA - Archivo

3 alumnos crean un biosensor que detecta biomarcadores relacionados con ELA a partir de muestras no invasivas

UIC Barcelona presentará tres startups de antiguos alumnos y un proyecto de estudiantes de grado con "impacto social" en el 4YFN Barcelona 2026, el evento de referencia para el ecosistema emprendedor internacional en el marco del Mobile World Congress (MWC) --que arranca este lunes y se alarga hasta el jueves--.

Uno los tres proyectos de antiguos estudiantes es Rawdata, una iniciativa para digitalizar los flujos de trabajo operativos de las empresas agrícolas, como la predicción de cosechas o la gestión de recursos humanos de campo, informa UIC Barcelona en un comunicado este lunes.

Los otros dos proyectos de exalumnos son AtomModular y Voiceb.ai, consistentes en, por un lado, la industrialización de módulos de viviendas de madera en 3D, sin emisiones y con digitalización avanzada y, por otro lado, la apuesta por los agentes de voz con IA que interactúan con los clientes en tiempo real, califican la demanda y se integran en los flujos de trabajo de ventas.

PROYECTO DE ESTUDIANTES

Los alumnos de Ciencias Biomédicas Estel Gubianes, Estel Massip y Roger Solsona han impulsado el equipo multidisciplinario ALSense, un biosensor basado en aptámeros capaz de detectar biomarcadores relacionados con la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) a partir de muestras no invasivas, con el objetivo de contribuir a la detección precoz de la ELA.

La directora del Centro de Generación y Transferencia del Conocimiento de UIC Barcelona, Noelia Galán, ha destacado que "desde la universidad tenemos que ser motor de la innovación y del impacto social", por lo que ha defendido que una startup que ha nacido del talento es la materialización del modelo de la universidad.

"En UIC Barcelona fomentamos el espíritu emprendedor y acompañamos al alumno en su crecimiento en un mundo global", ha añadido.

El stand de UIC Barcelona expondrá este miércoles y jueves las cuatro iniciativas de innovación tecnológica.