La UIC organiza un congreso de antropología filosófica centrado en la creación

Congreso de antropología filosófica en la UIC - UIC

BARCELONA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universitat Internacional de Catalunya (UIC) organiza desde este miércoles al viernes el XVI Congreso Internacional de la Sociedad Hispánica de Antropología Filosófica, que plantea reconsiderar el lugar del ser humano como creador frente a desafíos como las nuevas tecnologías y el impacto de la inteligencia artificial.

El congreso, organizado por la universidad y la Sociedad Hispánica de Antropología Filosófica (SHAF) en el Campus de Barcelona, tiene lugar bajo el lema 'Homo pictor' e invita a reflexionar sobre la relación entre la capacidad humana de imaginar y crear y los modos contemporáneos de comprender lo humano, informa la UIC en un comunicado.

En este marco, la reflexión antropológica plantea ofrecer un horizonte crítico para pensar la continuidad y la ruptura entre las formas tradicionales y emergentes de creación en un congreso articulado en mesas y conferencias.

El presidente de la Sociedad Hispánica de Antropología Filosófica, Juan Velázquez, ha explicado la importancia de la reflexión en torno al 'homo pictor', y ha señalado que la capacidad humana de crear y contemplar imágenes no constituye un mero adorno estético, sino que está vinculada a la libertad interna e imaginativa del ser humano.

La directora del Instituto Cultura y Pensamiento (CIP) de la UIC, Andrea Rodríguez, ha puesto en valor el carácter abierto del encuentro, y ha explicado que el 'homo pictor' está presente en la formación en antropología filosófica que se imparte desde el instituto.