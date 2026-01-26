Unauto ofrece las VTC a la Generalitat para "paliar el caos en Rodalies"

Archivo - Conductores y empresarios de VTC durante una marcha lenta de las VTC ante proyecto de ley para regular el transporte en vehículos de hasta nueve plazas. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Unauto ha ofrecido a la Generalitat los servicios de los VTC para "paliar el caos en Rodalies" y contribuir a garantizar el desplazamiento de los ciudadanos, en un comunicado este lunes.

La patronal ha explicado que "la prioridad de cualquier política pública de transporte debe ser garantizar la movilidad de la ciudadanía".

Por este motivo, ha dicho que "resulta incomprensible que el Govern impulse" una ley que si se aprueba, según ellos, supondría la desaparición práctica de los servicios de VTC en Catalunya.

El presidente de Unauto, José Manuel Berzal, ha dicho que la ley que se está tramitando en el Parlament "es una contradicción absoluta y una irresponsabilidad desde el punto de vista del interés general".

Por ello, Unauto ha instado a suspender "de inmediato" la tramitación y retirar la Proposición de Ley, y que se abra un diálogo con todos los actores del sector.