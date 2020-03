Unidad en el sector de la concertada para frenar el decreto de conciertos educativos

Han criticado "años de infrafinanciación estructural"

BARCELONA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sector de la escuela concertada ha pedido no avanzar o modificar el borrador del proyecto de decreto de conciertos educativos que impulsa el Govern para garantizar el modelo y el derecho de elección de las familias en un contexto de libertad educativa.

Lo han defendido este viernes en rueda de prensa la directora de la Agrupació Escolar Catalana, Eva Salvà; el secretario general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, Miquel Mateo; el vicepresidente de la Federació Catalana de Centres d'Ensenyament, Jordi García; y el vicepresidente de la Confederació de Centres Autònoms d'Ensenyament de Catalunya, Josep Ragull.

Mateo ha alertado de que el proyecto de decreto de escuela concertada acentúa la inseguridad entre los centros, y ha instado a la administración a reabrir el debate: "Estamos abiertos a dialogar. Nos sabría muy mal que no hubiera un gesto por su parte".

La memoria del proyecto de decreto señala el impacto presupuestario en 145 millones de euros, una cifra insuficiente para Mateo que ha subrayado que es "55 millones inferior a la del 2019".

Ha recordado que la Confederació Cristiana de Pares i Mares d'Alumnes de Catalunya (CCAPAC) y la Federació d'Associacions de Pares i Mares d'Escoles Lliures de Catalunya (Fapel)entregaron el viernes pasado en la Conselleria de Educación de la Generalitat cerca de 154.000 alegaciones que "todavía tienen que responder".

Ragull ha exigido a la administración un calendario que refleje los terminios para llegar a la gratuidad de las horas curriculares en los centros concertados "tras años de infrafinanciación estructural", que según ha explicado se ha paliado con la colaboración económica de las familias.

Ha añadido que el sector se mantiene a la expectativa de una respuesta, pero ha avanzado que "si se aprueba el decreto actual deberán pensar qué medidas conjuntas toman".

SIN PACIENCIA CON LA ADMINISTRACIÓN

García ha asegurado que al sector se le ha acabado la paciencia con un "sistema viciado de entrada" y ha criticado la historia de la escuela concertada que, a su juicio, está lleno de golpes, desengaños y políticas insuficientes.

Ha afirmado que la administración no ha cumplido su papel y "no ha hecho llegar la financiación acordada" en la normativa educativa, por lo que ha subrayado que el principio de corresponsabilidad tiene que ser bidireccional y ha argumentado que no sólo una de las dos partes puede cumplir.

Asimismo, Mateo ha descrito como "incumplimiento flagrante de la administración" la falta de recursos públicos que dificulta el trabajo del sector, que a su juicio se agravará con el proyecto de decreto y los nuevos criterios de renovación de los conciertos.

PACTO CONTRA LA SEGREGACIÓN

Además de las alegaciones, Mateo ha defendido que la administración debe esperar y luego responder el dictamen de la comisión de estudio del coste de la plaza que se está realizando en el Pacte contra la Segregació Escolar que impulsa el Síndic de Greuges.

Ragull ha reiterado el compromiso de la escuela concertada con el pacto, pero ha reconocido que la falta de financiación puede complicar el proceso para terminar con la segregación.