Unió de Pagesos cree que el Govern debería haber actuado "de manera preventiva" contra la DNC

BARCELONA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Unió de Pagesos cree que el Govern de la Generalitat debería haber actuado "de manera preventiva" contra la Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC), pese al compromiso de la Conselleria de Agricultura para vacunar el ganado afectado y minimizar riesgos, informa el sindicato en un comunicado.

La entidad considera que Agricultura "ya debía estar preparada por la posibilidad de que surgiera un caso positivo en Catalunya teniendo en cuenta que, como avisó Unió de Pagesos, en junio se habían declarado 67 focos en Francia y 47 en Italia".

En cuanto al comité de veterinarios y científicos expertos que ha puesto en marcha la Conselleria, el sindicato recuerda que "ya había pedido su creación hace meses y que no debería actuar sólo en casos de urgencia como el de ahora sino de forma permanente".

Unió de Pagesos también está trabajando para conseguir unas "indemnizaciones justas" tanto para la granja afectada directamente por la DNC como para las que están en el radio de afectación.

Asimismo, ha pedido a los ganaderos de vacuno que limiten la movilidad en la medida de lo posible mientras se mantenga el caso positivo, que es el primero en el Estado, y que también pongan en marcha medidas de autoprotección en las explotaciones.