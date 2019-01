La unión del tranvía de Barcelona irá a pleno sin que ERC desvele su voto y con dudas del PSC

Publicado 16/01/2019 18:52:43 CET

ERC mantendrá su rechazo si no evita que el operador privado se beneficie de la inversión pública

BARCELONA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La comisión de Ecología, Urbanismo y Movilidad de Barcelona ha abordado este miércoles la propuesta del Gobierno de Ada Colau para avanzar en la conexión del tranvía, que ha contado con el apoyo de BComú y los dos concejales no adscritos, mientras que el PDeCAT, Cs y el PP han votado en contra y ERC, el PSC y la CUP han reservado su voto, por lo que no han avanzado qué votarán en el pleno de enero cuando se aborde la iniciativa.

ERC votó en contra de avanzar en la conexión en abril porque antes quiere que la Autoritat del Transport Metropolità (ATM) renegocie las condiciones con el operador privado para que no se beneficie de la inversión pública, y el PSC sí apoyó entonces la medida pero ahora no ha avanzado su posicionamiento, como tampoco ha hecho la CUP, que acordó con el Gobierno municipal apoyarlo si se avanzaba en la gestión pública.

La propuesta da cuenta de la memoria de los trabajos técnicos sobre la conexión de las dos redes de tranvía --el Trambaix y el Trambesòs-- y comunica a la Generalitat y a la ATM que el mejor recorrido para conectar las redes es por la avenida Diagonal y por superficie y que es necesario abordar el proyecto con celeridad para iniciarlo en 2020.

Además, pide a la ATM iniciar una negociación para las concesionarias actuales para modificar las tarifas técnicas, de forma que se imposibilite que la inversión pública se destine a beneficios privados, y pide estudiar mecanismos de mayor presencia de la administración pública en la operación del servicio y, si se requiere, analizar el rescate o reducción del tiempo de explotación actual.

La CUP ha promovido una proposición para impulsar un convenio con la ATM para avanzar en la municipalización del tranvía, algo que no ha prosperado al votar en contra ERC, el PSC y el concejal no adscrito Gerard Ardanuy; al abstenerse el PDeCAT, Cs y PP, y al votar a favor Bcomú, la CUP y el también concejal no adscrito Joan Josep Puigcorbé.

NEGOCIAR HASTA EL PLENO

La teniente de alcalde de Movilidad, Janet Sanz, ha dicho que el objetivo del Gobierno municipal es seguir negociando hasta el pleno con optimismo para impulsar un proyecto de sentido común, y ha recordado que el Parlament aprobó una moción para unir el tranvía con el apoyo de Cs y ERC, que en el Ayuntamiento se opusieron al proyecto.

Ha confiado en contar con el apoyo del PSC para conectar el tranvía, y ha celebrado que ERC haya hecho reserva de voto en lugar de votar en contra: "Les agradezco su posición. Estamos de acuerdo en muchos aspectos y estoy segura de que encontraremos una fórmula para que el dinero del Ayuntamiento no acabe en manos privadas".

APOYO DE LOS NO ADSCRITOS

Ardanuy ha recordado que él ya votó a favor de la unión de tranvías cuando se votó en abril, y ha criticado que, si se hubiera aprobado entonces, ya se estaría trabajando en proyectos ejecutivos, en lugar de tener que prever el inicio de obras para 2020, y ha animado al resto de grupos municipales que se planteen sumarse al acuerdo para desbloquearlo.

El también concejal no adscrito y antes edil de ERC, Joan Josep Puigcorbé, ha asegurado que él siempre ha sido defensor del tranvía: "Ahora que soy no adscrito, soy libre de votar lo que pensaba" sobre el asunto, después de que votara en contra cuando era concejal republicano al mantener ERC su rechazo al proyecto, ha dicho en una rueda de prensa con Ardanuy y Sanz antes de la comisión.

RESERVAS DE ERC, PSC Y CUP

El republicano Jordi Coronas ha insistido en que ERC no apoyará el proyecto si la ATM no renegocia las condiciones con el operador privado --para asegurar que no se beneficie de esta inversión pública--, y ha dicho que reservan su voto hasta el pleno: "Si la actitud es la misma y el texto no cambia sustancialmente, se pueden encontrar otro 'no".

El PSC, que sí apoyó la propuesta en abril, no ha desvelado su posicionamiento y lo hará en el pleno: "No participaremos en esta política espectáculo para tapar la peor valoración en un Barómetro Municipal de un gobierno democrático. No se juega con el tranvía en un ejercicio de frivolidad", ha reprochado el concejal Daniel Mòdol, que ha ve falta de tacticismo y mala gestión en el Gobierno de Colau.

El concejal de la CUP Pere Casas ha insistido en que se debe empezar el proceso de municipalización del tranvía "después de 18 años de privatización" del servicio, y ha subrayado que esta municipalización es una condición necesaria para que el Gobierno municipal cuente con su apoyo en el proyecto.

RECHAZO DE PDECAT, CS Y PP

Desde el PDeCAT, Francina Vila ha acusado al Gobierno municipal de presentar un documento político vestido de acuerdo técnico para que se avale un posicionamiento que ya fue debatido y rechazado por la oposición: "Estamos sorprendidos de que quieran volver a poner en la agenda política de la ciudad una cuestión que ya habíamos cerrado".

Koldo Blanco (Cs) ha afirmado que están de acuerdo con el tranvía, pero ha dicho que no lo están con el proyecto de conexión: "La mayoría de los grupos ya llegamos a la conclusión de que no era prioritario y no han cambiado las condiciones", y ha recordado que no se ha solucionado el problema de la financiación.

El popular Alberto Villagrasa ha sostenido que conectar ambas redes por la avenida Diagonal no es una prioridad y ha acusado al Gobierno de Ada Colau de querer utilizar esta cuestión como "una campaña de tres meses" de cara a las elecciones municipales, que se celebrarán en mayo.