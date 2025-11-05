Unitat d'Aran exige la dimisión del alcalde de Naut Aran (Lleida), condenado por abuso sexual

LLEIDA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Unitat d'Aran, partido de Vall d'Aran (Lleida) vinculado al PSC, ha exigido este martes la "dimisión inmediata" del alcalde de Naut Aran, César Ruiz-Canela (Convergència Democràtica Aranesa), condenado en un juicio por conformidad por el juzgado de lo penal número 3 de Lleida por un delito de abuso sexual tras sitiar a una joven y levantarle la falda en una discoteca de Vielha en 2022.

En un comunicado, han calificado de incompatible su continuidad como cargo público ante unos actos "de una gravedad extrema" y han pedido al partido del alcalde que le inste a dimitir y que le cese de sus cargos orgánicos y de la presidencia del partido.

Han trasladado su apoyo a la víctima y han condenado los hechos, y han reclamado preservar "la dignidad institucional y el respeto a las instituciones aranesas y a la ciudadanía" ante la actitud del alcalde, que ha sido condenado a pagar una una multa de 3.200 euros e indemnizar a la víctima, pero que ha descartado dimitir.