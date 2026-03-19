La Unitat d'Entorn Penitenciari de los Mossos participó en 112 detenciones de fugitivos en 2025

Archivo - Furgones de los Mossos d'Esquadra llegan al centro penitenciario Brians 2 - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Unitat d'Entorn Penitenciari (UEP) de los Mossos d'Esquadra participaron de forma directa o indirecta en la detención de 112 fugitivos nacionales e internacionales en 2025, un 62% más que en 2024 (69), principalmente personas que no regresaron a prisión tras un permiso de en cárceles catalanas donde cumplían condena, pero también fugitivos de las autoridades judiciales de diversos países.

Según explica la policía catalana en un comunicado este jueves, el de las 112 detenciones, 56 las efectuaron directamente miembros del Grup de Recerca Activa de Fugitius (GRAF) y el Grup de Recerca Internacional de Fugitius (GRIF); 40 han sido fruto de investigaciones iniciadas y lideradas por ellos que finalmente se traspasaron a otras unidades, y 16 corresponden a detenciones efectuadas fuera de Catalunya.

El proceso de detención se puede llevar a cabo a partir del cumplimiento de una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) o de una Orden Internacional de Detención (OID), en función del país solicitante.

DETENCIONES RELEVANTES ESTE AÑO

Este 2026 la UEP detuvo el pasado 30 de enero en Blanes (Girona) a un fugitivo de 29 años miembro de una red internacional de narcotráfico que transportaba droga en vehículos modificados, después de que las autoridades francesas dictaran una OEDE en agosto de 2023.

Tras diversas investigaciones que se iniciaron en enero de 2022, los mossos lograron establecer un amplio dispositivo policial que culminó con su detención cuando el fugitivo salía de un piso vacacional donde pasaba unos días con su pareja.

Por otro lado, el pasado 26 de febrero la policía catalana también logró detener a un fugitivo multirreincidente especializado en robos con violencia a personas de edad avanzada mientras extraían dinero en cajeros automáticos.

En este caso, no se trataba de alguien buscado por autoridades de otro país, sino un hombre que con más de 60 antecedentes no había regresado a la prisión de Brians 2 tras un permiso que tuvo en abril de 2025, hasta que finalmente fue localizado en Mataró (Barcelona) y el GRAF lo pudo detener.