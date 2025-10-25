Units per Avançar celebra su 8 aniversario reafirmando su "compromiso con la política municipal"

BARCELONA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Units per Avançar ha conmemorado este sábado el 8 aniversario de su fundación reafirmando su "compromiso con la política municipal" como eje central para el próximo ciclo electoral, durante la primera edición del Dia d'Units per Avançar en Montserrat, donde justo antes se ha celebrado su Consell Nacional.

El partido trabajará en la ampliación de la militancia, el refuerzo de la presencia institucional y en promover un mensaje de estabilidad y servicio público con el objetivo de obtener el mejor resultado posible en las elecciones municipales de mayo de 2027, informa el partido en un comunicado.

El secretario general de Units y conseller de Justícia, Ramon Espadaler, ha reivindicado el carácter del partido como "fuerza de centralidad, comprometida con el catalanismo y guiada por los valores cristianos" y ha destacado que Units vive, a su juicio, el mejor momento desde su fundación tanto en lo que se refiere a militancia como a presencia territorial y responsabilidades institucionales.