La UOC y 3Cat crean una cátedra para investigar y anticipar el futuro del audiovisual

BARCELONA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y 3Cat han presentado este jueves la nueva Cátedra UOC-3Cat en Narrativas, Hábitos de Consumo y Formatos Audiovisuales Emergentes, una iniciativa que nace con el objetivo de analizar y anticipar las transformaciones en el ecosistema audiovisual.

Así se ha indicado en el acto de presentación de la Cátedra, que ha tenido lugar en el campus de la UOC en Barcelona y que ha contado con la presencia de la rectora de la UOC, Àngels Fitó, y la presidenta de 3Cat, Rosa Romà, "que han puesto de relieve el valor institucional y estratégico de esta alianza", señala la UOC en un comunicado.

"Hoy formalizamos una alianza que conecta conocimiento, cultura y servicio público. Y lo hacemos en un momento en el que estas tres dimensiones no son accesorias, sino estructurales para el futuro del país", ha destacado Fitó, mientras que Romà ha detallado que la iniciativa conecta directamente con el plan estratégico de 3Cat como medio de comunicación público.