UP se fija como reto detener la ZEPA del Baix Llobregat (Barcelona) "como ocurrió con Eurovegas"

Agricultores en el interior de sus tractores por la vía Laietana durante una tractorada de agricultores - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El coordinador del área metropolitana de Barcelona de Unió de Pagesos (UP), German Domínguez, ha asegurado que el objetivo del sindicato es detener la ampliación de la zona de especial protección de aves (ZEPA) en el Parc Agrari del Baix Llobregat "como ocurrió con Eurovegas".

Lo ha dicho en una atención a los medios en el marco de la tractorada de agricultores en la que han participado 32 vehículos organizada por UP este martes.

La comitiva ha arrancado desde Sant Boi de Llobregat (Barcelona) y ha finalizado ante el Palau de la Generalitat, en la plaza Sant Jaume de Barcelona, donde representantes del sector se han reunido con el conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, para trasladarle sus peticiones y reclamar el Plan territorial sectorial agrario.

"Europa obliga a Catalunya a elaborar este plan de acción y se está haciendo de cualquier manera para justificarlo. No le deja ampliar el Aeropuerto de Barcelona sin el plan de acción que está atrasado", ha criticado Domínguez.

Ha afeado al Govern que una de las restricciones de la ZEPA es "que no pueden poner invernaderos, claves si quieres tecnificar tu empresa y que salga adelante".

"Estamos en pie de cañón, como pasó con el Eurovegas, y como pasó allí, lucharemos para conseguirlo [que se detenga]", ha concluido.

'PAGESIA O FOC'

La jornada, en el marco de la campaña 'Pagesia o Foc' de la organización agraria, también reivindica "unas pensiones dignas para el sector, medidas para impulsar el relevo generacional y unos precios más justos".

Unió de Pagesos también critica otros proyectos como "la voluntad de imponer en Gallecs agricultura ecológica sin procesos participativos ni viabilidad, la especulación que amenaza el suelo agrario del Pla de Balasc y el Agroparque de Casa Ametller en Gelida", entre otras actuaciones.