UP prevé daños en el 90% de la cosecha de arroz del Delta de l'Ebre (Tarragona) por las lluvias

TARRAGONA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sindicato agrario Unió de Pagesos (UP) ha calculado que las lluvias de este domingo han afectado a más de 2.000 hectáreas de cosecha de arroz del Delta de l'Ebre (Tarragona), con pérdidas en entre el 50% y el 90% en función de la zona.

Según ha informado este lunes en un comunicado, los daños son "especialmente graves", ya que el cultivo del arroz se encuentra en plena temporada de siega.

El grueso de afectaciones se han registrado en la zona de Sant Jaume d'Enveja, algunos puntos de Amposta y varias zonas de Deltebre (Tarragona).

Por variedades, los daños se han concentrado en las variedades de grano largo, donde se espera una pérdida de cosecha de hasta el 90%, mientras que en las variedades de grano redondo las pérdidas bajan hasta el 50%.

Ante esta situación, el sindicato ha reclamado a la aseguradora Agroseguro que haga unos "peritajes rápidos" de las fincas afectadas para poder compensar debidamente las explotaciones perjudicadas.