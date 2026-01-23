UPC y Caixa Enginyers renuevan su colaboración para impulsar proyectos del centro universitario

El rector de la UPC, Francesc Torres, y el presidente de la Fundació Caixa Enginyers, Fèlix Masjuan. - UPC

BARCELONA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Universitat Politècnica de Catalunya UPC) y la Fundació Caixa Enginyers han renovado su compromiso de colaboración con un nuevo acuerdo que contribuirá a financiar los préstamos de UPC Alumni e impulsar otros premios y ayudas entre los estudiantes del centro universitario.

El acuerdo, firmado por el rector de la UPC, Francesc Torres, y el presidente de la Fundació Caixa Enginyers, Fèlix Masjuan, pone énfasis en la igualdad de oportunidades, la internacionalización de los estudiantes, la divulgación científica y tecnológica y la protección del medio ambiente, ha explicado el centro en un comunicado este viernes.

Desde la Caixa Enginyers, Masjuan ha afirmado que "apoyar el talento es mucho más que un compromiso, es una convicción" que nace de su propósito como entidad cooperativa, y ha explicado que la colaboración con un centro de referencia como la UPC es una oportunidad única para impulsar el talento, en sus palabras.

El rector de la UPC, por su parte, ha afirmado que la colaboración permitirá a los estudiantes del centro "no sólo conseguir la excelencia académica, sino también tener la oportunidad de vivir experiencias formativas en el extranjero que les permitan crecer".

La colaboración prevé desde el apoyo económico de la Caixa Enginyers al programa de préstamos UPC Alumni, así como diferentes premios a los mejores expedientes académicos de titulaciones de grado y máster y el apoyo a varios proyectos de la UPC, como TechLab Manresa.