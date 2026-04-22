La UPC inaugura LEIA UPC, un nuevo edificio que articula la estrategia en IA de la universidad

Representantes de la Generalitat y la UPC en el acto de presentación de LEIA UPC - UPC

BARCELONA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La UPC ha inaugurado este miércoles su nuevo edificio dedicado a la inteligencia artificial (IA), el LEIA UPC, en el Campus Diagonal Nord de Barcelona, que articula la estrategia en inteligencia artificial (IA) de la universidad y tiene el objetivo de consolidar la UPC como referente internacional en este ámbito, potenciando la investigación, la transferencia de conocimiento y la integración de esta tecnología en la docencia y la gestión.

El impulso de este nodo de innovación forma parte del programa homónimo que articula la 'Estratègia de la IA a la Universitat', que también se ha presentado en el mismo acto, informa la UPC en un comunicado.

Este proyecto, con sede física en el antiguo edificio Nexus I, acogerá entidades con amplia expertiz en la generación de conocimiento avanzado en el campo de la IA, como Intelligent Data Science and Artificial Intelligence Research Center (IDEAI); inLab FIB, el laboratorio de investigación e innovación de la Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB), y ThinkUPC, la empresa de la universidad proveedora de servicios digitales a administraciones y empresas.

El acto de presentación del LEIA UPC ha contado con la participación del director general de Universitats de la Generalitat, Miquel Soriano; el rector de la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC), Francesc Torres; el director general de Intel·ligència Artificial, Eficiència i Dades en l'Administració de la Generalitat, Jaume Miralles, y la secretaria general de la UPC, Neus Cónsul.

Torres ha afirmado, durante el acto, que hay una necesidad de "espacios físicos que permitan la simbiosis, que faciliten que el talento fluya y que la generación de conocimiento avanzado en IA se convierta en una realidad cotidiana".