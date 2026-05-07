La UpM adopta su Plan de acción de protección civil y celebra un taller de riesgos de incendio

Archivo - Vista del incendio desde el municipio de Ador, a 2 de noviembre de 2023, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). Un incendio forestal originado en el barranco de La Font de Montitxelvo ha obligado a la Guardia Civil a desalojar el municipio - Lorena Sopena / Europa Press - Archivo

BARCELONA 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Unión por el Mediterráneo (UpM) ha adoptado este jueves su Plan de acción de protección civil, que coincide con la reunión en Chipre de responsables políticos, expertos en protección civil y socios operativos de toda la región euromediterránea para la celebración del 3er Taller Euromediterráneo sobre Riesgos de Incendio.

En un comunicado, la organización internacional ha explicado que este taller se celebra bajo los auspicios de la Presidencia chipriota de la UE, y ha destacado que su plan de acción "proporciona una hoja de ruta estructurada para fortalecer los sistemas de prevención, preparación, respuesta y recuperación".

El Plan de Acción 2030 de la UpM sobre Protección Civil y Gestión del Riesgo de Catástrofes es "el marco regional más completo jamás adoptado para la cooperación en protección civil en el espacio euromediterráneo".