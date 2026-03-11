La Urbana de Barcelona detiene a un hombre por agredir a un menor con un arma blanca en el Clot

Archivo - Trajes de la Guardia Urbana durante la presentación de los nuevos vehículos de la Guardia Urbana - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guàrdia Urbana de Barcelona han detenido la madrugada de este miércoles a un hombre como presunto autor de una agresión con arma blanca contra un menor en el barrio del Clot, informa el cuerpo en un comunicado.

La víctima, que presentaba una herida en el cuello, ha sido trasladada a un centro asistencial para recibir atención médica y durante la intervención los agentes han decomisado el arma blanca.

Los Mossos d'Esquadra han asumido la investigación del caso para esclarecer los hecho.