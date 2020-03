La Urbana sanciona a 303 particulares y levanta acta a 27 locales en Barcelona

BARCELONA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Urbana de Barcelona ha sancionado a 303 particulares por actividades incompatibles con las órdenes para contener el coronavirus, y ha levantado acta a 27 locales por abrir sus puertas desde que empezaron las restricciones, ha informado este martes el teniente de alcalde de Seguridad de la capital catalana, Albert Batlle.

En rueda de prensa junto a la concejal de Salud, Gemma Tarafa, Batlle ha explicado que, además, la Guardia Urbana ha realizado 398 notificaciones de aviso a locales y 2.684 avisos a particulares, y ha detallado que este martes han prestado servicio en la ciudad 1.734 agentes.

Batlle, que ha dicho que no han recibido denuncias por violencia de género los últimos días, ha destacado que este lunes emitieron un decreto de Alcaldía para suspender todas las obras públicas y privadas en el espacio público --ha apelado a reducir al máximo también las que se realicen en interiores de domicilio--.

Preguntado por si hay agentes de la Urbana con coronavirus, ha concretado que uno tiene sintomatología y se encuentra en confinamiento, mientras que otros 65 agentes están aislados por haber mantenido contactos en ámbitos relacionados con el Covid-19.

También a preguntas de los medios, Tarafa ha insistido en que la alcaldesa, Ada Colau, no se hará la prueba del coronavirus, porque no presenta síntomas: "No tiene ninguno, se encuentra muy bien", pero seguirá en aislamiento hasta que corresponda.