URSA Ibérica y Hutchison Ports BEST, nuevos miembros Gold de la Fundación Empresa y Clima

Archivo - Imagen del lofo de Fundación Empresa y Clima (FEC). - FEC - Archivo

BARCELONA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La empresa de soluciones de aislamiento térmico y acústico URSA Ibérica y la terminal de contenedores Hutchison Ports BEST del grupo homónimo se han convertido en miembros Gold de la Fundación Empresa y Clima (FEC), explican en un comunicado conjunto este viernes.

El director general de URSA Ibérica, Ramón Ros, ha afirmado que formar parte de esta categoría permitirá reforzar el compromiso de la empresa con el clima de la mano de organizaciones con una visión similar, a través de la creación de sinergias y conocimiento compartido.

"Estamos convencidos de que en la lucha contra el cambio climático no podemos eludir ninguna responsabilidad, y que solo desde la colaboración podremos impulsar de forma decidida la edificación sostenible, la rehabilitación energética y una mayor concienciación social", ha añadido Ros.

Por su parte, la Sustainability Leader de Hutchison Ports BEST, Estefania Soler, ha defendido que la terminal se posiciona como la más sostenible del Sur de Europa y del Mediterráneo, siendo el "socio preferido" para una cadena de suministro sostenible.

"Pertenecer a la FEC nos aporta soporte técnico continuo: cálculo de huella, documentación para auditorías y actualización regulatoria, lo que refuerza nuestra capacidad para anticipar requisitos legales y consolidar nuestro liderazgo en descarbonización dentro del sector portuario", ha añadido.