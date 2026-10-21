Urtasun afea el "bloqueo político" a Colau con el veto a entrar a Puerto Rico

La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau - Kike Rincón - Europa Press

BARCELONA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura y candidato de Frente Amplio, Ernest Urtasun, ha afeado este miércoles el "bloqueo político" de Estados Unidos tras denegarse a la candidata de Frente Amplio, Ada Colau, la entrada para asistir a un acto en Puerto Rico, y lo ha atribuido a su compromiso con la causa palestina.

En declaraciones a los medios en Barcelona, ha asegurado que el bloqueo se produce por que "ha puesto el cuerpo y alma no solo en la Flotilla, sino a través también como activista a favor de la causa palestina".

Al mismo tiempo, ha dicho que al espacio política le "llena de orgullo" que Colau sea una voz tan fuerte en la causa palestina, y ha subrayado que la mejor manera de contestar al presidente de EE.UU., Donalde Trump, o al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, es dar apoyo el 29N a Colau.