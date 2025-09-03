Urtasun afirma que el Consorcio del Patrimonio en Tarragona reforzará su capitalidad cultural

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en el acto de constitución del Consorcio de Gestión del Patrimonio de Tarraco, en el Museu Nacional Arqueològic. - LAIA SOLANELLAS - EUROPA PRESS

La nueva Biblioteca Pública del Estado estará en la antigua Tabacalera, con 20 millones de inversión

TARRAGONA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha afirmado este miércoles que la constitución del Consorcio de Gestión del Patrimonio de Tarraco reforzará la capitalidad cultural y patrimonial de la ciudad, y que se trata de un "paso histórico" para la ciudad y su legado arqueológico.

Lo ha dicho en el acto de constitución del Consorcio, en el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, junto al presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el alcalde de la ciudad, Rubén Viñuales; la consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández; la presidenta de la Diputación de Tarragona, Noemí Llauradó, y el arzobispo de Tarragona, Joan Planellas.

Urtasun ha sostenido que la inversión por parte del ministerio, que ha cifrado, entre las distintas actuaciones, algunas de la cuales ya en marcha o completada, en 19,3 millones de euros, ayudará a transformar el proyecto museográfico.

"Transformará completamente la exposición en un discurso más accesible e interactivo para entender la época romana en Catalunya", y ha apuntado a actuaciones en distintos enclaves, como la Necrópolis paleocristiana, que ha definido como una joya del patrimonio mundial y que cree que ha estado demasiado tiempo cerrada de forma parcial.

Ha añadido que, desde el Gobierno, acompañarán al Ayuntamiento en la celebración de la efeméride de los 25 años desde la declaración de patrimonio mundial por parte de la UNESCO del conjunto arqueológico, y ha garantizado su compromiso en hacer "más accesible este legado para que la ciudadanía lo pueda disfrutar" y lo conozcan y aprecien futuras generaciones.

"EXCELENTÍSIMA COLABORACIÓN INSTITUCIONAL"

Urtasun ha defendido que el ministerio ha hecho una apuesta muy importante para reforzar la capitalidad patrimonial y cultural de la ciudad para que esté en el lugar que le corresponde a nivel cultural e internacional: "Es y debe ser reconocida como una de las grandes capitales culturales de Catalunya y de España".

En este sentido, ha abogado por hacer vivo y útil el patrimonio "que ha resistido siglos y siglos", por lo que ha agradecido y puesto en relieve la excelentísima colaboración institucional para la constitución del consorcio.

"En estos tiempos que corren, ver instituciones juntas, de la mano, trabajando en una misma dirección para preservar el patrimonio de una capital cultural tan importante como es esta ciudad, creo que es una excelente noticia", ha valorado.

BIBLIOTECA NACIONAL

Durante su intervención, el ministro ha anunciado que el ministerio ha decidido situar la nueva sede de la Biblioteca Pública del Estado en Tarragona en el complejo de la antigua Tabacalera.

Ha afirmado que es una decisión consensuada con el resto de administraciones implicadas, especialmente en Ayuntamiento, y que de esta forma, la biblioteca ocupará un espacio de unos 10.000 metros cuadrados, unas 5 veces mayor al espacio de la actual biblioteca, en la calle Fortuny.

Contará con una inversión de más de 20 millones de euros para las obras de reforma y dotación, en lo que será, según Urtasun, un equipamiento cultural de referencia compartido con otras instituciones culturales: "Finalmente, Tarragona tendrá la Biblioteca Pública del Estado que merece", ha concluido.