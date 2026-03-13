Urtasun afirma que la nominación a los Oscar es "más importante" que llegar a la final de Champions

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun y la consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández. - EUROPA PRESS

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 13 (EUROPA PRESS)

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha afirmado que tener dos nominaciones a los premios Oscar es "algo más importante incluso" que llegar a la final de la Champions League, y ha deseado suerte al director de 'Sirat', Óliver Laxe, y a su equipo de cara a la gala que se celebrará este fin de semana.

Así se ha pronunciado en declaraciones este viernes en una visita al Institut Escola Pere Lliscart de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), junto con la consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández.

El ministro ha puesto en valor que Sirat esté nominada al premio a mejor Sonido, en una candidatura "liderada por tres mujeres, dos de las cuales estudiaron en la Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (Escac)", a quienes también ha deseado suerte.

También ha valorado positivamente que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) haya rechazado conceder medidas cautelarísimas solicitadas por la Fundación Nacional Francisco Franco para paralizar de forma inmediata el procedimiento administrativo que el Ministerio de Cultura está tramitando para solicitar judicialmente su extinción.

"Nuestra lectura del ordenamiento jurídico era clara, por eso iniciamos el expediente, y creo que lo que hace la justicia en este caso es validar el camino que hemos emprendido desde el Ministerio de Cultura", ha destacado Urtasun.