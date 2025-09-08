Urtasun afirma que si el Gobierno toma medidas contra Israel es "gracias al trabajo de Sumar"

Archivo - El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, en una imagen de archivo. - Adrián Irago - Europa Press - Archivo

Augura que la Diada será solidaria con el pueblo palestino: "Lo sentimos muy cercano al nuestro"

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 8 (EUROPA PRESS)

El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha afirmado este lunes que si el Gobierno ha tomado la decisión de aprobar un paquete de medidas contra Israel por sus matanzas en Gaza es en gran parte "gracias al trabajo de Sumar".

Lo ha dicho en un acto de los Comuns bajo el título 'Catalunya: un sol poble, moltes veus', en homenaje al escritor Paco Candel por la Diada de Catalunya en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), en que han participado también las coordinadoras nacionales de los Comuns, Candela López y Gemma Tarafa.

Según Urtasun, "todas y cada una de las cuestiones" en que el Gobierno se ha movido hasta ahora en relación con Palestina han salido de su formación política, y ha añadido que las medidas que se aprobarán este martes llegan después de muchos días de batallarlas.

Lo ha ejemplificado con el reconocimiento del estado palestino, la financiación para investigar en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, las peticiones para suspender el Tratado de Libre Comercio de la Unión Europea con Israel, y los recursos extraordinarios para la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo (UNRWA).

DIADA DE CATALUNYA

Ha considerado un "orgullo" que Israel prohíba la entrada y declare persona non grata a la vicepresidenta Yolanda Díaz y a la ministra Sira Rego, a la vez que ha augurado que la Diada de Catalunya este martes será un clamor en favor de Palestina.

"No quisiera dejar de empezar este acto denunciando una vez más el genocidio que se está cometiendo en Palestina y por decir que estoy convencido de la Diada en Catalunya será un clamor de solidaridad con el pueblo palestino, porque lo sentimos muy cercano al nuestro", ha expresado.

También sobre la Diada, ha dicho que servirá para reflejar una Catalunya como una "sociedad de derechos a partir de los derechos de ciudadanía", como defendía Candel, frente a las políticas de la extrema derecha.

"Ser catalán no depende de dónde hayas nacido, ser catalán es querer construir un futuro en común y no permitiremos que ningún fascista catalán y español lo ponga en duda", ha dicho, en referencia a Aliança Catalana y Vox.

JORNADA LABORAL

El ministro se ha referido también a la votación el miércoles de las enmiendas a la totalidad del proyecto de ley de reducción de la jornada laboral, y ha hecho un llamamiento a las formaciones políticas en sobre todo en Catalunya a que permitan que se debata la medida.

Ha dicho que en esta votación se están jugando los derechos de los trabajadores, porque se trata de una medida, ha asegurado, que "beneficiará a más de dos millones de trabajadoras de Catalunya".